الأبيض: سنرفع التعرفة 50 ضفعاً في المستشفيات اعتباراً من شباط وسيتقلص سقف الفروقات التي يدفعها المواطن

أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، الى أن "هناك عدّة أمور عملنا عليها لدعم صناعة الأدوية المحليّة ومنذ توقّف الدعم فُتح المجال أكثر للأدوية المحليّة وباتت نسبتها في السوق تصل إلى الـ65 في المئة".

ولفت الأبيض، في حديث لـmtv، الى أن "هناك دعم لوزارة الصحة في الموازنة وإذا أُقرّت هذه الموازنة أتوقّع أن يكون هذا العام جيّداً على الصعيد الصحي".

وكشف أنه "سيتم رفع التعرفة لوزارة الصحة 50 ضفعاً في المستشفيات اعتباراً من شباط وسيتم تقليص سقف الفروقات التي يدفعها المواطن.