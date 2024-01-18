كنعان: من المفترض أن تكون جلسة الموازنة الأسبوع المقبل ونحن نسير بتشريع الضرورة

أشار رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النّائب ​ابراهيم كنعان​، الى أن "الموازنة التي وصلتنا بلا رؤية وفي التدقيق الذي قمنا به تبيّن لنا أن الإيرادات التي وضعتها الحكومة غير صحيحة وبالتالي العجز الذي كان يُحكى عنه غير موجود".

ولفت كنعان في حديث لـ"MTV"، الى أنه "من المفترض أن تكون جلسة الموازنة الأسبوع المقبل ونحن نسير بتشريع الضرورة فإذا كان الأمر يتعلّق بالمصلحة العليا يجب علينا تغليبها ولذلك يجب أن نُشارك ككتلة"، مؤكداً أننا "منعنا في الموازنة الاستدانة، وفتح الاحسابات في مصرف لبنان مخالف للقانون ولم يعد هناك حسابات خاصة".

وذكر أنه "لا يوجد سعر صرف واحد معتمد في الموازنة إنّما هناك 3 أسعار صرف"، موضحاً أنه "اذا صدرت الموازنة بمرسوم من الحكومة فستكون الكارثة على الناس والاقتصاد والقطاعين العام والخاص لذلك فالمشاركة في جلسة الموازنة في مجلس النواب ضرورية للسير بتعديلات لجنة المال والموازنة على المشروع الذي ورد من الحكومة بلا رؤية اقتصادية واجتماعية ولم يكن الا عملية تجميع رسوم وضرائب".

وشدد على أننا "ذاهبين حتى النهاية بموضوع أدوية السرطان والأمراض المستعصية واجرينا تعديلات على النسخة الحكومية من موازنة وزارة الصحة وأمنا 12 ألف مليار هي كلفة تأمين الأدوية للمرضى وفق آلية واضحة لا ينقطع معها دواؤهم".

وأضاف "حسّنا العديد من بنود الموازنة وألغينا الضرائب الجديدة فيها وعدّلنا الزيادات على الرسوم لتكون عادلة على القطاعين العام والخاص وفق مؤشر تضخم مصرف لبنان لا عشوائية كما وردت بالصيغة الحكومية".