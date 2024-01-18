أشار نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، في حديث لـmtv، الى أنه "من المهمّ أن يتمّ دفع الأموال لنا وليس فقط رفع التعرفة فالمشكلة تكمن في تسديد المستحقّات"، متمنياً "دفع مستحقات المستشفيات من قبل الحكومة".

كانت هذه تفاصيل خبر نقيب المستشفيات الخاصة: المهمّ أن يتمّ دفع الأموال لنا ليس فقط رفع التعرفة فالمشكلة تكمن في تسديد المستحقّات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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