شكرا لقرائتكم خبر عن لصد الهجمات الروسية.. فرنسا تمد أوكرانيا بمئات الصواريخ والمدافع والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز الهجوم الأوكراني

الدمام - شريف احمد - تعتزم فرنسا تزويد أوكرانيا بـ 78 مدفعًا آخر من طراز هاوتزر العام الجاري لصد الهجمات الروسية.وأعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستان لوكورنو، في باريس اليوم الخميس، أن أوكرانيا ستتلقى أيضا نحو 40 صاروخًا جوالًا إضافيا من طراز سكالب، المعروف باسم (ستورم شادو)، ومئات من صواريخ (جو- أرض) من طراز "إيه 2 إس إم" من فرنسا.من شأن هذه الصواريخ أن تمكن أوكرانيا من إطلاق هجمات موجهة خلف الخطوط الروسية بمسافات طويلة.وأشار لوكورنو، إلى أن أوكرانيا يجب أن تعزز مدفعيتها المستقبلية بشراكات صناعية على المدى القصير.وسيتم توصيل 6 مدافع طلبتها أوكرانيا في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وستوفر فرنسا تمويلًا بإجمالي 50 مليون يورو مقابل 12 مدفع هاوتزر إضافية.