دعوات برلمانية عربية وأوروبية لوقف إطلاق نار دائم في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد شعبان، وكالات (عواصم)

طالبت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة، بالتدخل الفوري والضغط على القوات الإسرائيلية لحثها على وقف الاعتداءات، وحماية المدنيين العزل، فيما طالب البرلمان الأوروبي خلال اجتماع في ستراسبورغ، إلى وقف إطلاق نار دائم واستئناف الجهود من أجل حل سياسي.

وبحث اجتماع لجنة فلسطين، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي، في مقر البرلمان العربي بالقاهرة، أمس، تطورات الأحداث والتصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 104 يوماً.

كما ناقشت اللجنة جهود وتحركات البرلمان العربي في المرحلة السابقة وخطة التحرك القادمة لدعم القضية الفلسطينية.

ودعت اللجنة خلال الاجتماع القوات الإسرائيلية بالالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، والانصياع لإرادة السلام المستندة للقانون الدولي، مؤكدة على موقف البرلمان العربي الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وفي سياق متصل، شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة، والتي أفضت إلى وقوع كارثة إنسانية مروعة، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون أي عوائق بما يخفف من حدة الكارثة الإنسانية التي تسببت بها إسرائيل.

وأكد أبو الغيط خلال استقباله، وزير خارجية اليونان جيورجيوس جيرابيتريسيس، على أن حل الدولتين يظل الأساس لأية ترتيبات مستقبلية تخص مصير الشعب الفلسطيني الذي من حقه تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلة.

من جهته، طالب النواب الأوروبيون، أمس، بوقف إطلاق نار «دائم» في غزة، في قرار غير ملزم يشترط من أجل وقف المعارك الإفراج «الفوري» عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

ودعا البرلمان الأوروبي خلال اجتماع في ستراسبورغ، في هذا النص إلى وقف إطلاق نار دائم واستئناف الجهود من أجل حل سياسي بشرط الإفراج فوراً عن جميع الرهائن بلا شروط.

وتمت المصادقة على النص بغالبية 312 نائباً، مقابل 131 صوتوا ضده و72 امتنعوا عن التصويت، من أصل 705 نواب في البرلمان.