السوداني: انتهاء مهمة التحالف ضرورة لأمن واستقرار العراق

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس، أن إنهاء مهمة التحالف الدولي ضرورة لأمن بلاده واستقرارها.

وقال السوداني خلال جلسة حوارية ضمن أعمال «منتدى دافوس»: «نكن التقدير والاحترام للموقف الدولي ووقوفه معنا ضد تنظيم داعش».

وفي 2014، تشكل تحالف عسكري من عشرات الدول، بقيادة الولايات المتحدة، وقدَّم دعماً للعراق في حرب خاضها ضد «داعش» لمدة ثلاث سنوات، وأعلنت بغداد عام 2017 أنها استعادت المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم الإرهابي.

وشدد السوداني على أن «جاهزية القوات المسلحة عامل استقرار للوضع في العراق، ولذلك بدأنا بتنفيذ التزام للحكومة بترتيب حوار بشأن انتهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد».

وتابع: «هذا مطلب شعبي رسمي وجادون بهذا الأمر، وانتهاء مهام التحالف الدولي ضرورة لأمن واستقرار العراق واستمرار العلاقات الطيبة بين العراق ودول التحالف».

وفي سياق آخر، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أمس، قتل 4 إرهابيين من ضمنهم ما يسمى «والي الجزيرة» بتظيم «داعش».

وقالت القيادة في بيان صحفي، إن «قوة من عمليات الجزيرة وبالاشتراك مع الحشد العشائري تمكنت من قتل 4 إرهابيين خلال عملية أمنية». وأضافت أن «من بين القتلى ما يسمى بوالي الجزيرة».