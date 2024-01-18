وكيل محافظة الحديدة لـ«الاتحاد»: تضرر 200 ألف صياد يمني من انتهاكات «الحوثي»

ابوظبي - سيف اليزيد - عبدالله أبو ضيف (عدن، القاهرة)

اعتبر وليد القديمي وكيل محافظة الحديدة، غرب اليمن، أن جماعة الحوثي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، وتستغل الملفات الساخنة وانشغال العالم بها لتأجيج الصراعات ومحاولة حصد مكاسب داخلية، مشيراً إلى أن انتهاكات الحوثيين في البحر الأحمر أضرت بأكثر من 200 ألف صياد يمني.

وأوضح القديمي في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الفترة الماضية شهدت عودة الاستثمارات الاقتصادية إلى محافظة الحديدة، وباتت مركزاً لتجارة الموانئ، حيث استثمرت العديد من الدول في أكثر من منطقة، وكان هناك دعم سخي وواسع للعديد من المشروعات، حيث تم بناء أحد أكبر المستشفيات في المحافظة.

وأشار وكيل محافظة الحديدة إلى أن المحافظة تشهد تراجعاً على مستوى التجارة الداخلية مع زيادة المخاوف نتيجة هجمات الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر، والتي أدت إلى التأثير بشكل واسع على معيشة اليمنيين وحياتهم، حيث تأثر نحو 200 ألف صياد في مصدر رزقهم وأعمالهم بسبب هذه الهجمات التي يعد الشعب اليمني أكبر المتضررين منها.

وقال القديمي: إن «الحوثي يستغل المناطق الخاضعة لسيطرته بالقوة لشن الهجمات على السفن التجارية، وهذه الهجمات عطلت حياة آلاف اليمنيين الذين يعتمدون على البحر والموانئ والنقل البحري».

وأضاف أن «العمل على مواجهة هذه التهديدات يشكل أولوية قصوى وضرورة لوقفها، خاصة مع تأثيرها على الحياة اليومية للشعب اليمني وسكان محافظة الحديدة، وأن استمرار الهجمات في البحر الأحمر سيؤدي إلى أزمة اقتصادية في اليمن، وفي مقدمتهم المعتمدون بشكل كامل على الصيد في حياتهم اليومية».

وفي سياق آخر، أنقذت سفينة حربية هندية طاقم سفينة شحن، بعد هجوم بطائرة مسيرة شنته جماعة «الحوثي».

وقالت البحرية الهندية، في منشور على منصة «إكس»: إن «السفينة الحربية تلقت سابقاً نداء استغاثة من السفينة (إم في جينكو بيكاردي) في خليج عدن».

وأضافت أن «9 من طاقم سفينة الشحن البالغ عددهم 22 فرداً من الهند، ولم تقع إصابات».

وقام خبراء مفرقعات بفحص الجزء المتضرر على متن السفينة التي ترفع علم جزر مارشال، ثم أبحرت السفينة في اتجاه الميناء التالي.

وباتت شركات شحن كبرى تتجنب بصورة متزايدة طريق البحر الأحمر، الذي يمر عبره عادة نحو 10% من التجارة العالمية.

وكانت البحرية الهندية قد زادت مؤخراً من تواجدها في المنطقة بعد وقوع هجمات وأرسلت سفناً حربية.

ورداً على هجمات متكررة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر، نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربة عسكرية شاملة ضد الحوثيين، كما أدرجت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن جماعة الحوثي مرة أخرى ضمن قائمة «الإرهابيين العالميين».

وأمس الأول، اعتبر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن إعلان الإدارة الأميركية تصنيف جماعة الحوثي «مجموعة إرهابية عالمية»، على خلفية موجة الهجمات الأخيرة التي شنتها على السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب، خطوة هامة في الاتجاه الصحيح، تعيد تسليط الضوء على التهديد الذي تشكله «الجماعة» على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.