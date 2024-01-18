روسيا توافق على مشروع قانون لإنهاء اتفاقية مصايد الأسماك مع بريطانيا

ياسر رشاد - القاهرة - وافقت الحكومة الروسية على مشروع قانون بشأن إنهاء اتفاقية مصايد الأسماك مع المملكة المتحدة.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكر المكتب الإعلامي للحكومة الروسية لوكالة أنباء (تاس) الروسية، أنه "تمت الموافقة على الوثيقة".

وكان قد تم اتفاق في عام 1956 بين الاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة حيث تم السماح لقوارب الصيد البريطانية الصيد في مناطق معينة من بحر بارنتس على طول ساحل شبه جزيرة كولا الروسية، واستمرت الاتفاقية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لأن روسيا هي خليفة الاتحاد السوفيتي.

وذكرت مصادر إعلامية أخرى، أن ما يصل إلى 40٪؜ من سمك القد والحدوق المستهلك في المملكة المتحدة يأتي من روسيا والأراضي الروسية.

وتأتي خطوة روسيا في أعقاب قرار المملكة المتحدة بحرمان روسيا من الحصول على وضع الدولة الأكثر رعاية، كما فرضت بريطانيا عقوبات على سلسلة من المنتجات الروسية.

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم /الخميس/ إن روسيا ستستمر في تعزيز مُثُل العدالة والحقيقة في العلاقات الدولية لجعلها أكثر ديمقراطية.