"أنصار الله": التصنيف الأمريكي تهديد لكل من يخالف رغبات واشنطن وتل أبيب

ياسر رشاد - القاهرة - قال عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله" في اليمن، علي القحوم إن أمريكا تستخدم تصنيف الإرهاب بما يتوافق مع مصالحها ومصالح إسرائيل.

وحسب سبوتنيك، أضاف أن واشنطن كانت تستخدم تصنيف الإرهاب والتلويح به لابتزازنا دائما، وأمام أي صغيرة أو كبيرة يتم رفع هذه الورقة للابتزاز.

وتابع القحوم، أصبح هذا التصنيف نوع من الابتزاز والترهيب والعقاب لكل من يختلف مع الرغبات الأمريكية والإسرائيلية.

وأشار عضو المكتب السياسي، أن هذا الأمر ‏ليس له أي مبرر، لأن موقفنا من فلسطين موقف ديني وأخلاقي وإنساني ومبدئي وينسجم مع القانون الإنساني والأخلاق الإنسانية والقوانين البشرية التي تدعو إلى السلام وإيقاف الحروب ومساندة الشعب الفلسطيني المظلوم، الذي يتعرض لأبشع أنواع الإرهاب الأمريكي والإسرائيلي، وهو موقف ينسجم مع كل الأحرار في العالم.

ويكمل القحوم، ‏اليمن بالأساس يخضع لحصار اقتصادي من قبل أمريكا وتم استهداف النظام المصرفي المعطل من قبل الأمريكيين خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي يعني أن هذه الخطوة ليس لها آثار كبيرة نظرا لأننا نعيشها منذ أعوام.

وأكد عضو المكتب اليبايب، أن ‏التصنيف لا يستهدف جماعة أو حزبا أو طرفا بذاته، بل هو استهداف لكل اليمنيين، بل وكل شعوب المنطقة وأحرار العالم.

وشدد القحوم، على أن الموقف المعلن بمساندة فلسطين ومنع السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى إسرائيل من المرور عبر البحر الأحمر والبحر العربي وباب المندب لن يتغير.