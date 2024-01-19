الوطن السورية: اجتماع بصيغة "أستانا" حول سوريا الأسبوع المقبل

أفادت مصادر دبلوماسية، بأن جولة جديدة من الاجتماع الدولي بصيغة "أستانا" حول سوريا، من المقرر انعقاده الأسبوع المقبل.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية، في عددها، اليوم الخميس، عن المصادر قولها إن "الاستعدادات استكملت لإطلاق الجولة الـ 21 من المسار، والتي من المقرر انعقادها يومي 23 و24 من الشهر الجاري، حيث سيترأس الوفد السوري نائب وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ".

ووفق الصحيفة، جرى بحث آخر التطورات السورية خلال المباحثات التي جمعت وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، على هامش المنتدى الاقتصادي في دافوس.

وتطرق بيدرسون إلى الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في سوريا، مشيراً إلى مبادراته واقتراحاته للمساعدة بحل المشكلات فيها.

وتعتبر روسيا وتركيا وإيران هم رعاة ما يسمى بصيغة أستانا، حيث يتفاوض ممثلو الحكومة السورية والمعارضة على مستقبل البلاد، ولدى كل من الدول الثلاث مصالح خاصة في سوريا، وتحتفظ روسيا، على سبيل المثال، بقواعد عسكرية مهمة هناك.