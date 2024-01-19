توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان تسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع على الحوض الشرقي للمتوسّط تؤدي الى طقس مستقر مع ارتفاع بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية لهذا الشهر .

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين ١١ و ١٩ درجة، طرابلس بين ٠٩ و ١٧ درجة، وفي زحلة بين ٣ و ١٣ درجة.

ونفت مصلحة الأرصاد الجوية ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن حدوث عاصفة ثلجية شديدة في ٢٠ و ٢١ كانون الثاني وتهيب بالمواطننين اخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع احتمال تساقط رذاذ في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية .

السبت: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على المرتفعات وفي الداخل .

الأحد: غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع رياح ناشطة وارتفاع اضافي وملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الساحل مع انخفاض بنسبة الرطوبة واحتمال طبقات خفيفة من الغبار .