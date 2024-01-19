افادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية "Lari" بإحتمال هطول امطار متفرقة الإثنين ١/٢٢ والثلاثاء ١/٢٣ والاربعاء ١/٢٤ والخميس ١/٢٥ والجمعه ١/٢٦ والسبت ١/٢٧، كما يحتمل تساقط الثلوج على ١٠٠٠ متر الجمعة ١/٢٦ والسبت ١/٢٧ مع انخفاض واضح وتدريجي لدرجات الحرارة، ويتشكل الصقيع مساء السبت ١/٢٧ على ١٠٠٠ متر وفي البقاع.
ولفتت الى انه على المزارعين انهاء زرع الاصناف الشتوية والاشجار المثمرة وتشحيل الكروم والاشجار قبل الثلاثاء ١/٢٣".
واكدت "Lari" بأنه "لا داع للهلع وللخوف وللتهويل وليس هناك من عواصف ثلجية قطبية قاسية انما ثلوج عادية".
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الابحاث: على المزارعين انهاء زرع الاصناف الشتوية والاشجار المثمرة وتشحيل الكروم والاشجار قبل الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.