مصلحة الابحاث: على المزارعين انهاء زرع الاصناف الشتوية والاشجار المثمرة وتشحيل الكروم والاشجار قبل الثلاثاء

افادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية "Lari" بإحتمال هطول امطار متفرقة الإثنين ١/٢٢ والثلاثاء ١/٢٣ والاربعاء ١/٢٤ والخميس ١/٢٥ والجمعه ١/٢٦ والسبت ١/٢٧، كما يحتمل تساقط الثلوج على ١٠٠٠ متر الجمعة ١/٢٦ والسبت ١/٢٧ مع انخفاض واضح وتدريجي لدرجات الحرارة، ويتشكل الصقيع مساء السبت ١/٢٧ على ١٠٠٠ متر وفي البقاع.

ولفتت الى انه على المزارعين انهاء زرع الاصناف الشتوية والاشجار المثمرة وتشحيل الكروم والاشجار قبل الثلاثاء ١/٢٣".

واكدت "Lari" بأنه "لا داع للهلع وللخوف وللتهويل وليس هناك من عواصف ثلجية قطبية قاسية انما ثلوج عادية".