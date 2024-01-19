الحوثيون يستهدفون سفينة كيم رينجر الأمريكية في خليج عدن.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن العميد يحي سريع قاسم المتحدث الرسمي لجماعة الحوثيين، استهداف لسفينةِ ( كيم رينجر) الأمريكية، في خليجِ عدن بصواريخَ بحريةٍ مناسبةٍ، وكانتِ الإصابةُ مباشِرةً .

وقال في بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ اليمنية : "بعونِ اللهِ تعالى وانتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزةَ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا، نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ اليمنيةِ عمليةَ استهدافٍ لسفينةِ ( كيم رينجر) الأمريكية، في خليجِ عدن وذلكَ بصواريخَ بحريةٍ مناسبةٍ، وكانتِ الإصابةُ مباشِرةً بفضلِ الله".

واضاف البيان: أنَّ القواتِ اليمنيةَ تؤكدُ أنَّ الردَّ على الاعتداءاتِ الأمريكيةِ والبريطانيةِ قادمٌ لا محالة، وأنَّ أيَّ اعتداءٍ جديدٍ لن يبقى دونَ ردٍ وعقاب، مؤكدا استمرارَ حركةِ الملاحةِ في البحرينِ العربيِّ والأحمرِ إلى كافةِ الوجهاتِ حولَ العالمِ عدا موانئِ فلسطينَ المحتلةِ، وأنَّ منعَ الملاحةِ الإسرائيليةِ أو المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ مستمرٌ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

واوضح البيان: أنَّ القواتِ اليمنيةَ مستمرةٌ في تنفيذِ إجراءاتِها الدفاعيةِ والهجوميةِ ضمنَ حقِّ الدفاعِ المشروعِ عنِ اليمنِ العزيزِ وتأكيداً على استمرارِ الدعمِ والإسنادِ لإخوانِنا الصامدينَ في قطاعِ غزة.