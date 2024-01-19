بعد تداول مقطع فيديو.. الداخلية تكشف حقيقة القبض على شخص بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن إدعاء سيدة بالقبض على زوجها دون وجه حق.

كانت أجهزة الأمن رصدت، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن إدعاء سيدة بقيام رجال الشرطة بمديرية أمن البحيرة بالقبض على زوجها دون وجه حق وبعثرة بمحتويات الشقة .

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 10 الجارى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط زوج السيدة صاحبة مقطع الفيديو المشار إليه عاطل - سبق إتهامه فى 3 قضايا "مخدرات - سلاح نارى - سلاح أبيض"، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض "مطواة" – مبلغ مالى - هاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه وأن جميع الإجراءات تمت فى إطار القانون .