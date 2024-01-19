الداخلية تكشف تفاصيل سقوط "إمبراطور" قرصنة المحتوى الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات بوزارة الداخلية، من ضبط مدير شركة أنشاء موقع إلكتروني في بولاق الدكرور.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة 519 موقع إلكترونى لبث محتوى مقرصن "أعمال فنية متنوعة" مملوكة لعدد من شركات الإنتاج الفنى وهيئات البث الإذاعية المحلية والأجنبية بقصد إعادة توزيع تلك المصنفات المقرصنة على المتابعين حول العالم وتحقيق نسب مشاهدة تصل إلى 850 مليون مشاهدة بقصد تحقيق الربح المادى فضلاً عن إستخدامه لأساليب التخفى الرقمى للتهرب من الملاحقة الأمنية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبالتفتيش عثروا على جهاز لاب توب يستخدم فى إدارة المواقع الإلكتروينة و"السيرفرات" جهاز حاسب آلى محمل عليه أعمال فنية محلية وعالمية متنوعة، وكذا آثار ودلائل على تحويلات مالية بعملات أجنبية، هاتف محمول يحتوى على آثار ودلائل على ممارسة نشاطه غير المشروع – 6 بطاقات إئتمانية يستخدمها لإخفاء متحصلاته غير المشروعة – وحدة تخزين "فلاش ميمورى" – راوتر لربط الأجهزة بالإنترنت.

وبمواجهته أقر بأنه مالك ومدير المواقع الإلكترونية وإرتكابه لتلك المخالفات بقصد تحقيق أرباح مادية، والتحويلات المالية من متحصلات نشاطه غير المشروع.

جري إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات.