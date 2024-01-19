فخري الفقي: الغلاء والتضخم لها تأثيرات على النسيج الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحرب في غزة لها تداعيات على الدولة المصرية.

وأضاف فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس: "هناك العديد من التحديات التي تقابل صانع القرار في مصر في ظل التداعيات المحطية، منها معدل التضخم المرتفعة والغلاء".

وأشار إلى أن "الغلاء والتضخم لها تأثيرات على النسيج الاجتماعي، حيث أن الغني يزداد غنى في التضخم والفقير يزداد فقرا"، موضحا أن صانع القرار يتجه نحو تخفيض معدلات التضخم في هذه التداعيات.