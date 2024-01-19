بحضور قيادات القوات المسلحة .. الجيش المصري يختبر قوته المدفعية

الشارقة - اميمة ياسر - شهد الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى وحدات المدفعية بالمنطقة المركزية العسكرية وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها .

ووفقا للمتحدث العسكري المصري ، بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية والذى تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدة المصطفة بعد تطويرها ورفع كفائتها لدعم قدرتها لتكون فى أعلى درجات الإستعداد القتالى ، أعقبه مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على القوات المصطفة للإطمئنان على جاهزيتها .

ونقل الفريق / أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للقوات المشاركة فى التفتيش ، كما ناقش عدداً من القادة والضباط فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم القتالية المختلفة وكيفية مواجهـة المواقف الطارئة التى يمكن التعرض لها ، مشيداً بمدى تفهم كافة العناصر المشاركة بالتفتيش للمهام المكلفين بها بما يحقق المنظومة القتالية المتكاملة التى ترتكز على المقاتل المحترف والأسلحة والمعدات المتطورة .

حضر إجراءات تفتيش الحرب عدد من قادة القوات المسلحة .