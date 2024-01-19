الكونغرس يستدعي وزير الدفاع الأمريكي للإدلاء بشهادته

ياسر رشاد - القاهرة - تم استدعاء وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بعد دخوله المستشفى، للإدلاء بشهادته أمام لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي، في 14 فبراير شباط وذلك وفقًا لرسالة من عضو الكونغرس مايك روجرز موجهة إلى أوستن نفسه، وتم نشر الرسالة على موقع اللجنة.

وحسب سبوتنيك، جاء في رسالة روجرز، الذي يرأس اللجنة المعنية: "أنت مدعو للإدلاء بشهادتك أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، في جلسة استماع يوم 14 فبراير الساعة 10:00".

وفي وقت سابق، ذكرت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، أن أوستن كان مستعدًا للمشاركة في جلسات الاستماع في الكونغرس للتحقيق في دخوله المستشفى.

غادر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يوم الاثنين الماضي، المستشفى بعد أسبوعين من العلاج من مضاعفات جراحة سرطان البروستاتا.

وذكرت وكالة الأنباء الأمريكية، يوم الاثنين، أن "وزير الدفاع لويد أوستن غادر المستشفى بعد أن أمضى أسبوعين هناك لعلاج مضاعفات جراحة سرطان البروستاتا، التي أبقاها سرًا عن كبار قادة إدارة بايدن وموظفيها لأسابيع".

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي، جون كيربي، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يؤدي مهامه كاملة أثناء تواجده في المستشفى، ولا يوجد أية خطة لإقالته.

وكان أوستن قد أعلن، يوم الأحد 7 يناير/ كانون الثاني، في بيان مكتوب نشره البنتاغون (وزارة الدفاع)، أنه يتطلع إلى العودة لممارسة مهامه في البنتاغون قريبًا، جاء ذلك مع إفادته بأنه تماثل للشفاء عقب نقله إلى المستشفى إثر تدهور حالته الصحية.