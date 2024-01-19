لماذا قفز سعر الذهب في مصر لأكثر من 3500 جنيه لعيار 21 ؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 3570 جنيها بحلول تعاملات مساء اليوم الجمعة، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، حسبما ذكر نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وفسر نجيب زيادة سعر الذهب بمصر لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي.

وبحسب المراقبين، تحدثوا لمصراوي في وقت سابق، تخطى سعر الدولار في السوق السوداء- السوق الموازية غير الشرعية- 60 جنيها لكل دولار بنهاية تعاملات أمس الخميس مقارنة بنحو 55 جنيها بنهاية تعاملات يوم الخميس قبل الماضي بسبب نقص المعروض من الدولار وزيادة المضاربات من كبار المتلاعبين بالسوق.

وشهدت أسعار الذهب في مصر منذ منتصف تعاملات أمس وحتى اليوم تحركات عنيفة، ليرتفع الجرام الواحد بنحو 210 جنيهات خلال تلك الفترة، بعد هدوء دام أكثر من شهر، ورغم تحركات بسيطة للسعر العالمي.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2027 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء اليوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بزيادة 3.4 دولار بنسبة 0.17%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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