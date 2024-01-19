مئات الشهداء بينهم شقيق «محمد الدرة» فى محارق صهيونية بقطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة -

8 آلاف مصاب بالكبدى الوبائى.. و60 ألف فلسطينية حامل فى حالة الخطر

نفاد 60% من طاقة المستشفيات والاحتلال يعترف بسرقة جثامين مقابر القطاع

الأمم المتحدة: إسرائيل تنفذ تطهيراً عرقياً للفلسطينيين كما فعلت بين عامى 1947 و1949

المعارضة الإسرائيلية: الأمراض تطارد قواتنا.. ونتنياهو يبحث عن نصر خاص

صعد اليوم الاحتلال الصهيونى حرب الإبادة على أهالى قطاع غزّة لليوم 105 على التوالى، وارتكب عدة مجازر فى مناطق مختلفة من القطاع، اسفرت عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين، بينهم أحمد الدرة شقيق الشهيد محمد الدرة الذى فجر الانتفاضة الثانية قبل 23 عامًا وسط معارك ضارية يخوضها المقاومون الفلسطينيون على محاور التوغل شمال القطاع وشرقه ووسطه وجنوبه، فيما أعلن الاحتلال حصيلة جديدة لخسائره العسكرية فى غزة.

وأكدت المقررة الأممية الخاصة للأمم المتحدة أن إسرائيل تنفذ تطهيرًا عرقيًا للفلسطينيين كما فعلت بين عامى 1947 و1949.

واعترف المتحدث باسم الاحتلال الصهيونى فى مقابلة مع شبكة «إن بى سي» بأن قواته تبحث عن جثث إسرائيليين فى مقابر غزة زاعمًا العثور على جثث 21 محتجزًا إسرائيليًا فى خان يونس وتم نقلها لتل ابيب، فيما تؤكد عدة مصادر فلسطينية أن الاحتلال يسرق جثامين الشهداء وكشفت القناة 14 العبرية أنه تم نقل الجثث إلى إسرائيل للتعرف عليها، ولم يثبت حتى الآن أنها جثث تعود لأسرى إسرائيليين. ورفض رئيس حكومة الاحتلال الصهيونى بنيامين نتنياهو وقف الحرب قبل تحقيق ما وصفه بأهداف تضر بإسرائيل لأجيال قادمة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن أن الاحتلال ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات فى قطاع غزة راح ضحيتها 150 شهيداً و278 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة الشهداء إلى 24780 شهيداً و62200 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وارتكب الاحتلال مجزرة مروعة، باستهدافه شقّة سكنية فى محيط مستشفى الشفاء وسط مدينة غزّة، ما أدّى إلى ارتقاء 20 فلسطينياً بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى وجود أعداد من المفقودين لا تزال محاولات انتشالهم جارية منذ ساعات الصباح الأولى حتى الآن.

وأكد الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة أن الاحتلال صعد من غاراته الجوية على محيط مستشفى الشفاء، وشن غارات مركزة، فضلاً عن القصف المدفعى ومن الزوارق الحربية، طال معظم المناطق الوسطى والساحلية للقطاع ومخيمات المغازى والنصيرات ومخيم الشاطئ.

وشن الاحتلال سلسلة غارات عنيفة، فى خان يونس جنوب قطاع غزّة، استهدفت منازل مدنية وسط المدينة، فيما نقلت مصادر طبيّة أن أكثر من 10 شهداء ارتقوا فى القصف على المدينة.

يأتى ذلك فى ظل استمرار انقطاع الانترنت والاتصالات لليوم الثامن على التوالى، فى أطول انقطاع للشبكة عن القطاع منذ بدء حرب الإبادة «الإسرائيلية» يوم 7 أكتوبر الماضى،طبقا لرصد موقع «نتبلوكس» المتخصص برصد شبكات الاتصالات فى العالم.

كما سجلت وزارة الصحة إصابة أكثر من 8 آلاف حالة بعدوى التهابات الكبد الوبائى الفيروسى من نوع A نتيجة الاكتظاظ وتدنى مستويات النظافة الشخصية فى أماكن النزوح التى وصلت تتابعها الطواقم الطبية الحكومية فقط نتوقع أن تكون اعداد الإصابة بعدوى التهابات الكبد الوبائى مضاعفة فى أماكن النزوح المختلفة فى قطاع غزة ومئات حالات الإجهاض والولادة المبكرة نتيجة الذعروالهروب القسرى تحت القصف الوحشى

ونددت الوزارة الفلسطينية بعدم توفر الرعاية الصحية فى أماكن النزوح وصعوبة الوصول للمستشفيات يعرض حياة نحو 60 ألف سيدة حامل للخطر مضاعفات الحمل، وأشارت إلى عجز مختبرات المستشفيات عن إجراء الفحص المخبرى للدم (CBC) نتيجة نقص المواد الخاصة به وكذلك نفاد 60% من المواد الخاصة بالفحوصات المخبرية والفيروسية المختلفة وندد بتحكم الاحتلال فى حجم ونوعية ومسار المساعدات الطبية بهدف ابقاء المنظمة الصحية فى حالة انهيار مستمر.

وقال «القدرة» إنه بعد فرز المساعدات الطبية التى دخلت قطاع غزة فإن نسبة ما يمكن الاستفادة منه للاسف أقل من 30 % وهذا يعنى أن الكم الأكبر من المساعدات لا يلامس احتياجاتنا المطلوبة

ونقلت صحيفة هآرتس عن مصدر فى الكابينت قوله: «هذه الحرب لا مستقبل أو فحوى لها نتنياهو يطيل الحرب للتهرب من سؤال المسئولية الجميع ينتظر العثور على السنوار فى أى نفق واغتياله وعرض الاغتيال كصورة للانتصار».

وأكد عضو لجنة الخارجية والأمن فى الكنيست، عميت هليفيان «الخطة الحالية التى تعمل القوات بها لن تؤدى إلى القضاء على حركة حماس».

واكدت القناة 12 الإسرائيلية أن العبوات المزروعة فى أحد المنازل فى غزة تسببت فى انهياره على المقاتلين الإسرائيليين وقوات الإنقاذ، وقالت تم تنفيذ أكثر من 400 عملية إخلاء جوى من غزة وقامت الفرق الطبية بمعالجة أكثر من 3 آلاف مصاب.

كما كشفت عن وجود حالة من الغضب بين عناصروحدة المسح التابعة لهيئة الأركان العامة الإسرائيلية، وذلك بعد تقليص المنحة المالية المخصصة لهم إلى النصف تقريباً.

واعترفت قوات الاحتلال بصعوبة عملية إجلاء عناصرها القتلى والمصابين من غزة تواجه العديد من التحديات العملياتية والتهديدات، وقوات الإنقاذ تواجه تهديدات بإطلاق صواريخ آر بى جى ونيران القناصة والمنازل المفخخة، والعبوات المزروعة فى أحد المنازل فى غزة تسببت فى انهياره على عناصر الاحتلال وقوات الإنقاذ

واكدت صحيفة «جيروزاليم بوست» تفيد بأن مئات المقاتلين الإسرائيليين ممن خدموا فى الحرب الحالية على غزة يعانون من التهابات حادة فى القدمين، وذكرت الصحيفة أن الجنود يعانون كذلك من ظهور أظافر تحت الجلد، وهى حالة تسبب ألمًا شديدًا وصعوبة فى مواصلة الأنشطة العملياتية.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن أن 80% من الإسرائيليين بالخارج لا يريدون العودة لإسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر الماضى وفقاً لاستطلاع المنظمة الصهيونية.