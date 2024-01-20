شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب روسيا.. زيلينسكي يحذر من حروب جديدة في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استنكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ما أسماه "جنون" القيادة الروسية وحذر من حروب جديدة في العالم.

وقال زيلينسكي في رسالته المسائية عبر تقنية الفيديو التي بثت في كييف مساء أمس الجمعة: "بسبب جنون القيادة الروسية، تواجه جميع الدول حول العالم فترة من عدم اليقين وانعدام الأمن". الحرب الروسية الأوكرانية وأكد زيلينسكي أيضا في منشور على تطبيق إكس للتواصل الاجتماعي، تويتر سابقا، أن "العالم أصبح يدرك بشكل متزايد أن مزيدا من الحروب قد تكون في الأفق".

وتابع: "لكن لدينا القوة لوقف هذا، ولدينا القوة للحفاظ على الحياة الطبيعية، والعالم يملك القوة، وهذه القوة يجب وضعها موضع الاستخدام الآن لوقف روسيا."