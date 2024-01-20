أمريكا تدافع عن نفسها وتصف أهدافًا للحوثيين في اليمن

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة شنت ضربات جديدة على أهداف لحركة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، وفق روسيا اليوم.

وقال كيربي في إحاطة صحفية: "نفذت القوات المسلحة الأمريكية صباح اليوم ثلاث ضربات ناجحة ضد أهداف للحوثيين في اليمن دفاعا عن النفس"، وأوضح أن هذا كان بالفعل "الإجراء الاستباقي الرابع" للجيش الأمريكي، وكانت الأهداف هي "قاذفات صواريخ الحوثيين".

ولم يقدم المتحدث باسم البيت الأبيض تفاصيل أخرى، مشيرا إلى أن البنتاغون قد يعلن ذلك في المستقبل المنظور.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أفادت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أن القوات الأمريكية والبريطانية استهدفت منطقة الجبانة في مدينة الحديدة غربي اليمن.

وتأتي الغارات الجوية بعد يوم من قيام "أنصار الله" بمهاجمة السفينة الأمريكية الثالثة في خليج عدن وبحر العرب منذ أن بدأت الضربات الأمريكية على أهداف في اليمن قبل أسبوع.

وأفاد مراسل RT فجر يوم الجمعة 12 يناير، بأن القوات الأمريكية والبريطانية شنت غارات على مدينة صنعاء والحديدة وتعز وذمار وصعدة اليمنية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الخميس إن الضربات ضد الحوثيين استهدفت أجهزة رادار وبنى تحتية لمسيرات وصواريخ، مشيرا إلى أن "هذه العملية تستهدف تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على تعريض البحّارة للخطر وتهديد التجارة الدولية في أحد أهم الممرات البحرية في العالم".