مسؤول أميركي لفرانس برس: تحطم مسيّرة أميركية في العراق

تحطّمت طائرة عسكريّة أميركيّة بلا طيّار شمال العاصمة العراقيّة بغداد.
واكد مسؤول أأميركي لوكالة فرانس برس إنّ طائرة أميركيّة مُسيّرة "تحطّمت قرب قاعدة بلد الجوّية في العراق" في وقت متأخّر الخميس، من دون أن يحدّد نوعها.
وأضاف "قوّات الأمن العراقيّة استعادت الطائرة. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات". وقد فُتِح تحقيق في الواقعة.
وأمس اعلنت "المقاومة الإسلاميّة في العراق" إنّها فتحت في اليوم السابق النار على طائرة أميركيّة بلا طيّار من طراز "إم كيو-9 ريبر"، وهي مُسيّرة قادرة على المراقبة والهجوم.
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