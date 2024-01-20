انت الان تتابع خبر همام حمودي يهنئ المنتخب الوطني بفوزه على اليابان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حمودي في بيان ورد للسومرية نيوز، " من أعماق قلوبنا نهنيء منتخبنا الوطني على فوزه الكبير على المنتخب الياباني، وعلى أدائه الرائع، المفعم بروح التحدي والإصرار على الفوز، وإدخال الفرحة لقلوب ملايين العراقيين الذين آزروه بحماس وثقة عالية بقدراته وتاريخه الرياضي المشرف.



وأضاف، "نشكر أبناء العراق الذين توافدوا الى الدوحة من كل بقاع الأرض لتشجيع منتخبهم، ورفع اسم العراق عاليا، وماتحلوا به من روح رياضية وأخلاق وحماس جسدوا من خلالها حقيقة مايرفل به العراق من محبة وارادة ليبقى عظيما في الصدارة دوما.. إبشر ياعراق، فغدك أفضل وواعد بكل جميل".

