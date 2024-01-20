انت الان تتابع خبر ابتعادا عن البحر الأحمر.. 9 ملايين برميل نفط عراقي وسعودي ستدور حول افريقيا إلى اوروبا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وستتأخر الناقلات التي تحمل 9 ملايين برميل من النفط من السعودية والعراق حيث تحولت بعيدًا عن طريق البحر الأحمر/ قناة السويس في الأيام الأخيرة، وتتجه الآن إلى الطريق الأطول عبر إفريقيا، وفقًا لبيانات بلومبرج لتتبع السفن.وكانت الناقلات تحمل النفط الخام والمنتجات النفطية في موانئ رأس تنورة والجبيل في المملكة العربية السعودية وفي ميناء البصرة العراقي وكانت متجهة في الأصل إلى أوروبا عبر البحر الأحمر وقناة السويس، ومع ذلك، أظهرت بيانات بلومبرج أن تلك الناقلات حولت مسارها بعيدًا عن مضيق باب المندب في 12 يناير أو بعده.

في 12 كانون الثاني/يناير، نصحت أكبر مجموعات صناعة الشحن والناقلات في العالم أعضائها بالابتعاد عن باب المندب بسبب مخاوف أمنية وسط هجمات مكثفة على الشحن التجاري في المنطقة من قبل الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

وسيزيد المسار عبر رأس الرجاء الصالح في أفريقيا من زمن الرحلة بين الشرق الأوسط وأوروبا بنحو أسبوعين مقارنة بمسار قناة السويس.