رئيس الوزراء يتفقد مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى مطار أسوان الدولي، في مستهل زيارة موسعة بالمحافظة تستهدف تفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية المتنوعة، والتي تُسهم في تحقيق التنمية المنشودة، يرافقه خلالها الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

بدأ رئيس الوزراء جولته بالمحافظة، بتفقد مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" أسوان، الذي أنشأته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة أسوان، وافتتحه رئيس الجمهورية في يوليو 2022 ضمن 8 مراكز لإبداع مصر الرقمية، حيث رافقه خلال التفقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وثمن رئيس الوزراء الدور الفاعل لهذا المركز ومثيله في أنحاء الجمهورية في تهيئة المناخ الداعم للابتكار الرقمي وريادة الأعمال، وتوفير التدريب المتخصص فى مختلف المجالات التكنولوجية لطلاب وخريجى الجامعة والشباب، بما يسهم بشكل ملحوظ في إعداد كوارد رقمية وتمكينها من الحصول على فرص عمل متميزة، بالعديد من الشركات الكبرى.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من الدكتور عمرو طلعت الذي استعرض استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية، ومستهدفات ومحاور عمل وأنشطة مراكز إبداع مصر الرقمية في كل المحافظات.

وأكد الوزير، أن المواطن هو المحور الأساسي لتنفيذ مشروعات مصر الرقمية التى تنفذها الوزارة، وتستهدف تمكين المواطن من الالتحاق بوظائف معرفية، وتلقي الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى تنمية القدرة التصديرية؛ مشيرًا إلى أنه تم زيادة ميزانية التدريب خلال 5 سنوات بنحو 35 ضعفًا، فيما زاد أعداد المتدربين بنحو 100 ضعف، لترتفع من 4000 مُتدرب بميزانية 50 مليون جنيه فى العام المالي 2018/2019 إلى 400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه فى 2023/2024؛ منوها بأنه يتم الاستثمار في بناء القدرات الرقمية من خلال برامج تستهدف كل فئات المجتمع من مختلف الشرائح العمرية والخلفيات الأكاديمية من خريجي التخصصات التكنولوجية وغير التكنولوجية بهدف دعم مشروعات الرقمنة، وزيادة عدد المهنيين المستقلين، وتوفير كفاءات رقمية لتلبية متطلبات مراكز التميز التي تقيمها الشركات العالمية بمصر.

وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى زيادة صادرات مصر الرقمية لتصل إلى نحو 6.2 مليار دولار في 2023، صعودًا من 4.9 مليار دولار في 2022، بنسبة نمو بلغت 26%، كما نمت صادرات الخدمات الرقمية من التعهيد والمهنيين المستقليين من 2.7 مليار دولار إلى 3.7 مليار دولار.

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه يتم من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية توفير برامج تستهدف بناء مصفوفة مهارات متكاملة للشباب فى أنحاء الجمهورية حيث يتم توفير التدريب التقني والتدريب على المهارات الشخصية واللغات، بالإضافة إلى توفير برامج لتمكين الشباب من جذب وظائف عبر منصات العمل الحر، وكذلك التدريب على مهارات ريادة الأعمال ومهارات جذب الاستثمارات؛ مشيرًا إلى أنه يتم إتاحة برامج تدريبية للشباب في كل مراحل الإبداع بدءًا من العصف الفكري وبلورة الأفكار المبتكرة، ثم توفير تدريب تقني واقتصادي وتسويقي، مرورًا ببناء خطة متكاملة تمهيدًا لتأسيس الشركة، ثم إنشاء شركة ناشئة وضمها في مسرعات الأعمال، واحتضان الشركة لدعمها في مرحلة النمو، وصولًا إلى إقامة محافل التشبيك لجذب الاستثمارات.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أنه تم بدء التوسع في إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية في عام 2019، بهدف زيادة عدد المراكز الذي كان يبلغ 3 مراكز فقط ليصبح لدينا مركز بكل محافظة، كما تم البدء في تنفيذ خطة لإعادة استغلال المباني الأثرية وتحويلها إلى مراكز إبداع مصر الرقمية في 2020؛ حيث تم تحويل كل من قصر السلطان حسين كامل والمصنع الأثري في الجيزة إلى مراكز إبداع؛ فيما يجرى العمل حاليًا على تنفيذ هذا المشروع في قصر الملك فؤاد بكفر الشيخ، وقصر محمد علي بالسويس.

وأضاف أنه تم افتتاح 8 مراكز "إبداع مصر الرقمية" في 2022 وافتتحها الرئيس، ثم التشغيل التجريبي لعدد 9 مراكز أخرى في 2023، وتم البدء في إنشاء 3 مراكز إضافية من المقرر افتتاحها في النصف الأول من عام 2024؛ ومستهدف الوصول إلى 26 مركزًا بنهاية عام 2024.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه، المعامل التكنولوجية المتطورة بمركز إبداع مصر الرقمية بأسوان، ومن بينها معمل للطباعة ثلاثية الأبعاد؛ حيث اطلع على الأنشطة والبرامج التدريبية التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمركز، والتي تستهدف توفير التدريب التقني، وتنمية مهارات المهنيين المستقلين، وتحفيز الإبداع الرقمي وريادة الأعمال.