انت الان تتابع خبر مقتل مسؤول استخبارات "فيلق القدس" بسوريا وعدد من المسؤولين بقصف دمشق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر في التحالف الإقليمي المؤيد لسوريا، في تصريحات لرويترز، إن عضوا في الحرس الثوري الإيراني قتل وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مبنى في دمشق اليوم السبت.

وأضاف المصدر أن المبنى متعدد الطوابق كان يستخدمه مستشارون إيرانيون يدعمون الحكومة السورية وأنه سوي بالأرض.



فيما أكدت "سكاي نيوز"، مقتل "مسؤول استخبارات فيلق القدس بسوريا "حاج صادق" بالقصف الإسرائيلي في دمشق.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، صباح اليوم السبت، بوقوع هجوم "يرجح أنه إسرائيلي" استهدف منزلا في العاصمة السورية دمشق.