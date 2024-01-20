شكرا لقرائتكم خبر عن سرقوا رسائل خاصة.. قراصنة روس يستهدفون كبار مسؤولي مايكروسوفت والان نبدء بالتفاصيل

قرصنة موظفي مايكروسوفت

الدمام - شريف احمد - ذكرت شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة "مايكروسوفت" أن قراصنة من روسيا، تمكنوا من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني لبعض من كبار المسؤولين في الشركة.وبدأ الهجوم في أواخر نوفمبر الماضي وتم اكتشافه في 12يناير، طبقًا لما ذكرته الشركة في بيان أمس الجمعة.حصل القراصنة أيضًا على مستندات مرفقة برسائل البريد الإلكتروني.وأضافت الشركة أن القراصنة تمكنوا أيضا من الوصول إلى حسابات البريد الإلكترني الخاصة بأعضاء فرق الأمن السيبراني والفرق القانونية بالشركة، ولم تقدم أي معلومات حول المسؤولين الكبار المتضررين.