شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 13 شخصًا في حريق مدرسة بوسط الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت السلطات الصينية وفاة 13 شخصًا في حريق اندلع بمسكن إحدى المدارس في مقاطعة "فانج شينج" في مدينة "نانيانج" بإقليم هينان بوسط الصين مساء الجمعة، حسبما قالت السلطات المحلية صباح اليوم السبت.

وفي الساعة 11 مساء يوم الجمعة، تلقت إدارة الإطفاء المحلية اتصالا بشأن إندلاع حريق في المسكن.

ووصل رجال الإنقاذ إلى مكان الحريق سريعًا وتم إخماد الحريق، وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأصيب شخص واحد وهو يتلقى العلاج حاليًا في المستشفى وحالته مستقرة، فيما بدأت السلطات المحلية التحقيق لتحديد سبب إندلاع الحريق.