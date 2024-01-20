بوتين: روسيا تدعم جهود حركة عدم الانحياز لحماية سيادة الدول

ياسر رشاد - القاهرة -

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده تدعم جهود حركة عدم الانحياز لحماية سيادة الدول.

جاء ذلك في رسالة من بوتين إلى المشاركين وضيوف القمة الـ19 لحركة عدم الانحياز، وفقا لما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية.

وأضاف بوتين: أن روسيا تدعم باستمرار المشاركين في الحركة في جهودهم لحماية مبادئ المساواة غير المشروطة بين جميع الدول، واحترام سيادتها ومصالحها المشروعة بما يتفق بشكل صارم مع روح ونص ميثاق الأمم المتحدة.

وشدد بوتين على أن كلا من روسيا وأعضاء حركة عدم الانحياز "يدعون إلى إجراء حوار بناء بين أعضاء المجتمع العالمي، على أساس معترف به بشكل عام وملزمة لجميع قواعد القانون الدولي".

وأشار الرئيس الروسي إلى "أننا متحدون تماما في رفضنا للطموحات الاستعمارية الجديدة والمعايير المزدوجة وسياسات القوة والإملاء والابتزاز كوسيلة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية والاقتصاد الخارجي.

وشدد بوتين على أن "زيادة توسيع الشراكة بين بلادنا وحركة عدم الانحياز سيساعد في حل العديد من القضايا الملحة على الأجندة الإقليمية والعالمية وتعزيز الأمن والاستقرار في العالم".

وتضم حركة عدم الانحياز، التي تأسست عام 1961، 120 دولة، في حين تتمتع 17 دولة وعشر منظمات دولية بوضع مراقب. وتعقد القمة التاسعة عشرة للحركة، تحت عنوان "تعميق التعاون من أجل الرخاء العالمي المشترك"، في أوغندا.

من ناحية أخرى، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لزيارة كييف وذلك لمشاركة "خطة إنهاء الحرب خلال 24 ساعة" كما يدعى ترامب إذا فاز في الانتخابات الرئاسية.

وقال زيلينسكي - وفقا لوكالة أنباء إنترفاكس يوكرين الأوكرانية - "دونالد ترامب، أدعوك إلى أوكرانيا، إلى كييف. إذا تمكنت من وقف الحرب خلال 24 ساعة، فأعتقد أن ذلك سيكون كافيًا للمجيء".

كما طلب رئيس أوكرانيا مرة أخرى من ترامب مشاركة "خطته لإنهاء الحرب بسرعة"، إذا كان لديه خطة بالفعل.