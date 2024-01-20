معاقبة موظف متهم باختلاس أجهزة غسيل الكلى في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

قضت الدائره الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط، بالسجن المشدد 15 عامًا على موظف بمديرية الصحة بأسيوط، لاتهامه باختلاس 11313 مرشح كلى صناعي من مخازن المديرية، بقيمة 4 ملايين و565 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة، وعضوية المستشار روميل شحاتة الرئيس بالمحكمة والمستشار ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة ، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ .

تعود وقائع القضية رقم 491 لسنة 2021 جنايات ثان أسيوط إلى ورود بلاغ لقسم ثان أسيوط من مديرية الصحة بناء على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بقيام "و.ص" أمين المخزن الرئيسي للتجهيزات والمستلزمات الطبية بمديرية الصحة بأسيوط بالتلاعب في مستندات استلام وتسليم مرشحات الكلى الصناعي، ما مكنه من اختلاس 14 ألف مرشح والتي قدرت بمبلغ 3 ملايين جنيه .

وقرر المحامي العام لنيابة الأموال العامة بأسيوط تشكيل لجنة من الإدارة العامة لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص المستندات وعهدة المتهم وانتهت أعمال الفحص، وتبين وجود عجز في عهدة المتهم بـ 11313 مرشح غسيل كلى والتي بلغت قيمتها 2 مليون و282 ألفا و510 جنيها ووجود 37 إذن صرف وإذن إضافة لمرشحات الغسيل الكلوي بالصحة تم تزويرها من قبل المتهم، وذلك لإخفاء الحقيقة في رصيد مرشحات الغسيل الكلوي في المخازن عهدته .

كما تبين للجنة قيام المتهم تقديم خطاب صادر من مستشفى طب الأطفال الجامعي والوارد به أن عدد المرشحات المنصرفة من المديرية للمستشفى هي 2040 مرشح كلى بينما عند اطلاع اللجنة على سجلات مستشفى طب الأطفال الجامعي تبين صرف 24 مرشحا فقط كما تبين وجود تزوير في الخطاب المقدم من المتهم بمحاضر أعمال اللجنة بان الكمية المنصرفة إلى مستشفى المبرة عدد 3000 مرشح كلى وبالفحص تبين أن المنصرف الفعلي 1000 مرشح كلى .