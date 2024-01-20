مفيش أزمة توريد.. بيان من التموين بشأن محصول قصب السكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

استعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من شركة السكر والصناعات التكاملية عن نسب توريد قصب السكر إلى المصانع السبعة.

أفاد التقرير بأن ما تم توريد من قصب السكر وصل إلى 786795 طن قصب وأنتج ما يصل إلى 74.608 طن سكر.

وطالب الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء عصام البديوي، الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد مستحقات المزارعين.

من جانبه أكد اللواء عصام البديوي، الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، أنه تم سداد مستحقات المزارعين بنظام الميكنة من خلال البنوك التي طالب المزارعين بتوريد مستحقاتهم إليها.

وأشار إلى أن عمليات التوريد تسير كالمعتاد دون أي عائق مع وجود تسهيلات كبيرة تقدم من رؤساء المصانع إلى المزارعين.

وأضاف "البديوي"، أن من المتوقع استلام حوالي 7 ملايين طن صن قصب هذا العام لإنتاج ما يقارب الـ 700 ألف طن سكر، مشيرا إلى أن المصانع تعمل بكامل طاقتها لاستقبال المحصول من خلال اللجان المشكلة لاستقبال المحصول منهم.

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي معاون الوزير، إن مصانع السكر تقدم كل التسهيلات للمزارعين بناءً على توجيهات وزير التموين، مؤكدًا أن ما يتم إنتاجه من السكر يتم ضخه بشكل يومي بالأسواق لتلبية احتياجات المواطنين منه.

وشدد "كمال" على أن الوزارة وشركاتها التابعة تعاقدت في الفترة الماضية على استيراد 537 ألف طن سكر خام لتكريرها بالمصانع المصرية، وتم ضخ الكميات التي تم تكريرها وجارٍ تكرير باقي الكمية لضخها بالأسواق.

وأضاف متحدث الوزارة، أنه تم استيراد 138 ألف طن سكر أبيض وضخهم بالأسواق بسعر 27 جنيهًا للكيلو.