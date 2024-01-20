شكرا لقرائتكم خبر 7 قتلى بين قيادات حركة الشباب الصومالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتلت المخابرات الوطنية الصومالية 7 من حركة الشباب، بينهم قيادات، بمحافظة شبيلى الوسطى وسط البلاد .

وأشارت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، إلى أن «العملية العسكرية التي نفذتها قوات أجهزة الأمن والمخابرات الوطنية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، جرت في منطقة فيدو التابعة لمدينة مهداي بمحافظة شبيلى الوسطى.

ولفتت إلى أنه «ضمن القيادات التي قتلت في العملية العسكرية مسؤول الهجمات المباغتة لدى الميليشيات بمحافظة شبيلى الوسطى عبدالرحمن طيري، والقيادي معاد والذي يعمل أيضا في قسم الهجمات المباغتة، والقيادي عبدالرزاق موسى خليف، الذي يشغل منصب نائب مسؤول جمع الأموال ونهب ممتلكات المواطنين».