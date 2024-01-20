شكرا لقرائتكم خبر عن تشريع جديد.. هل تصادر روسيا أموال وممتلكات معارضي الحرب؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب الروسي اليوم السبت إنه سيتم طرح تشريع الأسبوع المقبل لمصادرة أموال وممتلكات أعداء الدولة الروسية ومناهضي الحرب في أوكرانيا.

وكتب رئيس مجلس النواب الذى يعرف أيضا باسم مجلس الدوما الروسى عبر تطبيق تليجرام إنه كان من الضروري أن "تتم معاقبة الآثمين الذي يشوهون سمعه بلادنا، وسمعة الجنود والضباط الذين يشاركون في العملية العسكرية الخاصة".

وأضاف أنه سيتم طرح التشريع المعني بذلك في مجلس الدوما بعد غد الاثنين. الأمن الروسي وأوضح فولودين أن القانون الجديد سيسمح بمصادرة "الأموال والممتلكات الثمينة والممتلكات الأخرى التي يتم استخدامها أو المخصصة لتمويل الأنشطة الإجرامية الموجهة ضد أمن الاتحاد الروسي".

وأدرج ثمانية أنشطة يمكن أن تؤدي إلى المصادرة، من بينها دعم العقوبات ضد روسيا.

وتمت الموافقة على عدد من القوانين منذ بدء غزو أوكرانيا قبل نحو سنتين بهدف معاقبة خصوم الحرب ومن يشوهون سمعة الجيش. المنظمات الدولية وتتم حاليا إضافة مصادرة المتلكات إلى العقوبات، ومن المقرر أن يواجه الأشخاص الذين يدعمون المنظمات الدولية التي لا تنتمي إليها روسيا نزع الملكية أيضا في المستقبل.

وذكر فولودين أن "أي شخص يحاول أن يدمر روسيا أو يرتكب جريمة الخيانة العظمى ضدها سيتلقى العقوبة المستحقة ويعوض عن الضرر الذي سببه للبلاد بممتلكاته".