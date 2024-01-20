"الجديد": بند رئاسة الأركان سيُدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة

أفادت معلومات قناة "الجديد"، بأنّ "بند رئاسة الأركان سيُدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة". ولفتت إلى أنّ "الحزب التقدمي الاشتراكي تلقى وعدًا بإدراجِ ملف رئاسة الأركان، بعدما أتى الضوء الأخضر من رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية خلال العشاء الأخير في كليمنصو".

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