شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.3 ريختر يهز غرب البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، إن زلزالا بقوة 6.3 درجة ضرب غرب البرازيل، السبت.

وأضاف أن الزلزال كان على عمق 592 كيلومترا. كوارث طبيعية في البرازيل كان 12 شخصًا لقوا مصرعهم إثر فيضانات ضربت ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية نهاية الأسبوع الماضي، حسب ما ذكرت اليوم سلطات الولاية، التي أعلنت أيضًا حالة الطوارئ بعدد من بلدات المنطقة.

وأضافت أنه تمت تعبئة نحو 2400 من عناصر الوقاية المدنية لتقديم المساعدة للمتضررين من هذه الأمطار الغزيرة التي سجلت نحو 200 ملم في ظرف 24 ساعة