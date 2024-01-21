شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 4.9 درجة.. زلزال يضرب سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر اليوم، الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال وقع على بعد 99 كيلومترًا من مدينة بيتروبافلوفسك-كامشاتسكي، وعلى عمق 67.1 كيلومترًا.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.