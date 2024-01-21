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كوريا الشمالية مستعدة لاستقبال بوتين

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ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية استعداد بلادها لاستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما نقلت عنها الأحد وكالة الأنباء الرسميّة في بيونج يانج، في أحدث مؤشر إلى التقارب بين البلدين.

وقالت تشوي سون هوي لبوتين خلال زيارتها موسكو، إن كوريا الشمالية "مستعدة لاستقبال أقرب أصدقاء الشعب الكوري بأكبر قدر من الإخلاص"، وفق ما جاء في بيان أصدره مكتبها ونقلته الوكالة.
والتقت تشوي الأسبوع الماضي في موسكو بوتين ونظيرها سيرغي لافروف.


وعزّزت بيونج يانج وموسكو علاقاتهما في الآونة الأخيرة، خصوصاً من خلال زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون النادرة لأقصى الشرق الروسي في سبتمبر الماضي.
وفي ختام زيارته تلك، دعا كيم بوتين إلى زيارة كوريا الشمالية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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