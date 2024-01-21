السر وراء لغز اختفاء طائرة روسية في أفغانستان

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا “روزافياتسيا”، الأحد، إن طائرة صغيرة مستأجرة كانت متجهة إلى موسكو قادمة من الهند عبر أوزبكستان اختفت من على شاشات الرادار بينما كانت في أجواء أفغانستان مساء السبت.

أضافت الوكالة أن الطائرة، وهي من طراز "داسو فالكون 10" فرنسية الصنع، مسجلة في روسيا وكان على متنها 6 أشخاص من بينهم طاقم من 4 أفراد وراكبان، وفقا للبيانات الأولية.

قال متحدث باسم شرطة إقليم بدخشان في شمال أفغانستان الأحد إن الشرطة تلقت بلاغات عن تحطم طائرة في الإقليم.

أضاف المتحدث في بيان أن الحادث وقع الليلة الماضية في منطقة جبلية نائية بالإقليم الواقع في أقصى شمال البلاد.

قالت الشرطة الأفغانية في شمال أفغانستان إنها تلقت بلاغات عن تحطم طائرة في إقليم بدخشان.

قال البيان الروسي إن الطائرة مصنعة في عام 1978 وتعود ملكيتها لمجموعة أتلتيك غروب وفرد لم تكشف عن هويته.

أضاف أن وكالة روزافياتسيا تتواصل مع سلطات الطيران في أفغانستان وطاجيكستان

من ناحيتهاأفادت وكالة Aamaj News نقلا عن مصادر أفغانية بتحطم طائرة ركاب شمال شرقي أفغانستان، كانت في طريقها إلى موسكو.

أضافت الوكالة أن الطائرة تحطمت في منطقة جبلية بولاية بدخشان بسبب عطل فني.