«محدش يجرب مصر».. السيسي يوجه رسالة تحذير لـ إثيوبيا بسبب الصومال

الشارقة - اميمة ياسر -

عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن رفضه للاتفاق الذي وقعته أرض الصومال مع إثيوبيا، مؤكدا رفض بلاده التدخل في شؤون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الأحد: "فيما يتعلق بالاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا، تحدثنا عن أننا فى مصر كان لنا موقف واضح تم تسجيله وصدر بيان عن وزارة الخارجية المصرية برفض هذا الاتفاق، ومن ثم نؤكد على رفض مصر التدخل فى شئون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها"، لافتا الى أن هذا الموضوع أحد النقاط التى تم مناقشتها مع الرئيس الصومالى.

وأضاف السيسي: "رسالتي لإثيوبيا لكي تحصل على تسهيلات من الأشقاء فى الصومال وجيبوتى وإريتريا يجب أن يكون بالمسائل التقليدية المتعارف عليها، والاستفادة من الموانئ وهذا أطار لا يرفضه أحد، ولكن محاولة القفز على أرض من الأراضى لمحاولة السيطرة عليها لن يوافق أحد على ذلك"

وتابع السيسي: "الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة العربية فى الدفاع المشترك لأى تهديد لها"، مشددا على أن "مصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو يمس أمنها . محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقاءها خاصة لو أشقاءها طلبوا منها التدخل".

ووجه السيسي حديثه لنظيره الصومالي قائلاً: "اطمئن وبفضل الله نحن معكم ونقول للدنيا كلها نتعاون ونتحاور بعيدًا عن أى تهديد أو المساس بالأمن والاستقرار".