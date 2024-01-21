مقتل امرأة وإصابة 3 من عائلتها بصاعقة في البرازيل

ابوظبي - سيف اليزيد - قٌتلت امرأة وأصيب ثلاثة من أفراد أسرتها بجروح بالغة من جرّاء صاعقة ضربت السبت شاطئاً في ولاية ساو باولو البرازيلية التي تعرضت لأمطار غزيرة، على ما أعلنت السلطات المحلية.



وافاد الدفاع المدني في الولاية الواقعة جنوب شرق البرازيل بأن "الصاعقة ضربت بين الماء والرمال على شاطئ فيلا كايسارا في برايا غراندي، مما أسفر عن أربعة ضحايا، جميعهم من عائلة واحدة".

وأضافت أن "امرأة في الستّين من بين الضحايا فارقت الحياة، أما الآخرون ففي حال الخطر لكنّ وضعهم مستقر".

واضافت السلطات أن أربعة أشخاص آخرين تعرّضوا لإصابات غير خطرة من جرّاء الصاعقة، بحسب السلطات.



وقضى ثلاثة أشخاص خلال الساعات الأخيرة في ولاية ساو باولو، بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية التي تسببت بانهيارات أرضية وفيضانات في ست بلدات على الأقل، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء البرازيلية الرسمية.

وواجه جنوب البرازيل أحداثاً مناخية حادة في الأشهر الأخيرة، من بينها أمطار غزيرة وإعصار مدمّر أودى بحياة أكثر من 50 شخصاً في سبتمبر. وتوقّع الخبراء أن تتكرر هذه الظواهر العائدة إلى التغيّر المناخي.