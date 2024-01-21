جشي من البازورية: لجوء الصهاينة إلى أسلوب الاغتيال لبعض المقاومين لن يعوض هزيمتهم في غزة

أشار النائب حسين جشي، خلال تشييع أحد عناصر "حزب الله" في بلدة البازورية، الى أن "المقاومين الأبطال في جهوزية تامة للرد على أي اعتداء، وحاضرين في الميدان ليوقعوا الهزيمة المدوية في هذا الكيان المصطنع".

ولفت جشي، الى أن " على الصهاينة الجبناء الذين لا يقاتلون إلاّ من وراء جدر، يعلموا بأن لجوءكم إلى أسلوب الاغتيال لبعض المقاومين لن يعوضكم الهزيمة النكراء التي منيتم بها في غزة، ولن تستطيعوا أن تحققوا نصراً عسكرياً رغم مضي أكثر من 100 يوم على عدوانكم، وإن تدمير الأبنية وقتل الأبرياء لا يُعد نصراً، وإنما يُضاف إلى سجلكم الأسود الحافل بالجرائم والمجازر على مدى 75 عاماً من الاحتلال والعدوان".

وذكّر جشي أن "المقاومة في لبنان هزمت الصهاينة في العام 1985 وفي العام 2000 وفي العام 2006، وإن رئيس وزراء العدو "نتنياهو" يهدد لبنان ويتوعد، وبالتالي، فإنه يغامر ويقامر بمصير الكيان المصطنع في حال أراد حرباً شاملة مع لبنان، وإذا كان جدياً فيما يقول، فإن المقاومين بانتظار ضباطه وجنوده، وإن محور المقاومة اليوم من طهران إلى العراق وسوريا واليمن ولبنان وفلسطين على أهبة الاستعداد للمواجهة والمنازلة الكبرى التي ستغيّر وجه المنطقة".