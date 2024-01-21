روسيا تعلن تحقيق تقدم ميداني في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت روسيا، اليوم الأحد، تحقيق تقدم ميداني في أوكرانيا، وهو ما لم تنفه السلطات العسكرية في كييف.

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على قرية «كروخمالني» في منطقة خاركيف بأوكرانيا، وأكد متحدث باسم الجيش الأوكراني انسحاب القوات الأوكرانية من القرية.

وأعلن الجيش الروسي "السيطرة على قرية كروخمالني بفضل العمليات النشطة التي نفذتها بنجاح وحدات مجموعة الغرب في منطقة كوبيانسك".

وتقع هذه البلدة على بعد 30 كيلومترًا جنوب شرق كوبيانسك.

جاء هذا التقدم بعد بيان مماثل أصدرته وزارة الدفاع الروسية يوم الخميس قالت فيه إن القوات الروسية سيطرت على تجمع «فايسله» السكني في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وتكثف روسيا الضغط حول بلدات واقعة شرق أوكرانيا مثل كوبيانسك وليمان وأفدييفكا.

وتقول موسكو إن قواتها استعادت زمام المبادرة في العديد من المناطق بعد هجوم مضاد شنته أوكرانيا العام الماضي.

وقال المتحدث العسكري الأوكراني فولوديمير فيتيو إن الاستيلاء على «كروخمالني» ليس له أي تأثير على الموقف العام.

وأضاف فيتيو: «هدفنا الرئيسي هو إنقاذ حياة من يتولون مهمة الدفاع في صفوفنا وقد نقلوا إلى مواقع معدة سلفاً، حيث يتشبثون الآن بالدفاعات لمنع تقدم أكثر».

وتابع قائلاً إن استيلاء القوات الروسية على «عدة مئات من الأمتار» ليس له أي انعكاسات، واصفاً الأمر بأنه «ظاهرة مؤقتة».