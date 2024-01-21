جوتيريش يندد بعدد القتلى "المفجع" في غزة بتجاوزه 25 ألف ضحية

ياسر رشاد - القاهرة - أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حجم عمليات قتل المدنيين في غزة، واصفا إياه بأنه "مفجع وغير مقبول على الإطلاق"، بعدما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الحرب الإسرائيلية ضد حركة حماس أدت إلى مقتل 25 ألف فلسطيني.

وبحسب ما أورد مراسل صحيفة الجارديان البريطانية، ندد جوتيريش بعدد القتلى المفجع إذ أن معظمهم كانوا من النساء والأطفال، ومن المرجح أن تظل آلاف الجثث الأخرى دون حصر تحت الأنقاض في أنحاء غزة.

وقال جوتيريش إن "العمليات العسكرية الإسرائيلية نشرت دماراً شاملاً وقتلت مدنيين على نطاق غير مسبوق خلال فترة عملي كأمين عام".

وأضاف "هذا أمر مفجع وغير مقبول على الإطلاق. الشرق الأوسط هو برميل بارود، وعلينا أن نبذل كل ما في وسعنا لمنع الصراع من الاشتعال في جميع أنحاء المنطقة".

وبحسب الجارديان، تجاهلت إسرائيل الغضب الدولي إزاء الخسائر التي لحقت بغزة نتيجة لهجومها الذي شنته رداً على توغل حماس المفاجئ في جنوب إسرائيل.

وفي سياق متصل قال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو ستتوقف عن الحرب عندما ترفع الأمم المتحدة الغطاء عنها.

وأوضح البرغوثي في مداخلة هاتفية مع قناة (القاهرة) الإخبارية اليوم (الأحد) ـ أن "نتنياهو وحكومته لم يكن يتجرأ الذهاب إلى هذا الحد في الجرائم الوحشية لولا دعم الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الدول الغربية المطلق لإسرائيل".

وأكد المسؤول الفلسطيني أن "هناك كارثة إنسانية في قطاع غزة بجرائم الحرب الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك جريمة الإبادة الجماعية والعقوبات الجماعية والتطهير العرقي، فأكثر من مليون و900 ألف إنسان فقدوا منازلهم وانتقلوا من مكان لآخر أكثر من 6 مرات".

وتابع البرغوثي قائلا : "إن أكثر من 32 ألف شهيد إذا حسبنا من هم تحت الأنقاض سقطوا وأكثر من 62 ألف جريح، وهو ما يشكل 4% من سكان قطاع غزة واصفا هذه الأعداد بـ"الهائلة"، موضحا في الوقت نفسه أن الكارثة الإنسانية في غزة لا توصف وهناك انتشار للأوبئة، ونحو 400 ألف إنسان مصابون بالأمراض نتيجة انعدام وجود المياه النظيفة وظروف صحية بسبب سوء التغذية.