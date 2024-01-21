السيسي يوجه رسالة للمصريين: أي تحدي ممكن يتم مجابهته طالما الدولة مستقرة

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى الشعب المصري، بشأن استقرار الدول، مستدلا بأزمة الصومال التي تعرضت لها منذ 1991.

وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي الرئيس حسن شيخ محمود، بمقر قصر الاتحادية الأحد: "بوجه رسالة للمصريين.. الصومال دخل في مشكلة سنة 1991 ومن وقتها لحد النهاردة استمرت مشاكل وتحديات عصفت بقدرات دولة لأكثر من 30 سنة."

وأضاف السيسي: "يا ناس.. يا دول.. خلوا بالكم من دولكم وحافظوا عليها، أي تحدي ممكن يتم مجابهته طالما الدولة مستقرة وآمنة، إنما تدخل الدول في حالة عدم استقرار مبترجعش بسهولة، تاخد 20 أو 30 سنة."

ووجه السيسي رسالة لنظيره الصومالي، حيث قال: "بفضل الله نحن معكم من أجل البناء والتنمية والتعمير وبنقول للدنيا كلها يا ريت نتعاون بعيدا عن تهديد أمن واستقرار الدول".