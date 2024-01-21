انت الان تتابع خبر لاعب وسط جديد على رادار برشلونة والان مع التفاصيل

وأشارت إلى أن الإنجليزي ليام برازيير (17 عامًا) نجم بورت فايل آخر الأسماء المطروحة على طاولة البارسا.

وأوضحت أن برازيير ظهر لأول مرة مع الفريق الأول في بورت فايل هذا الموسم، وبرز في 3 مباريات بكأس الرابطة.

وذكرت أن موهبة برازيير تدفع ناديه لتوقيع معه أول عقد احترافي في مسيرته، كي يحصل بورت فايل على مقابل، إذا انتقل اللاعب إلى نادٍ آخر.

وذكرت أن ليام برازيير يتميز كلاعب خط وسط متقدم، كما يمكنه أيضًا شغل مركزي الجناح الأيسر والأيمن، لذا فإنه سيكون لاعبًا مثيرًا للاهتمام في خط الهجوم بأكمله.

وكشفت أن برشلونة إذا أراد حسم الصفقة فسيتعين عليه القتال مع أندية أخرى في إنجلترا وأوروبا أبرزها بوروسيا دورتموند.