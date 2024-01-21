استمرار الاحتجاجات ضد اليمين المتطرف في ألمانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - يستمر الألمان، اليوم الأحد، في تنظيم مظاهرات واحتجاجات حاشدة في مدن عدة ضد اليمين المتطرف، متحدين البرد الشديد.

بعد يوم مليء بالاحتجاجات الحاشدة، من المتوقع أن يخرج عشرات الآلاف إلى شوارع ألمانيا اليوم مرة أخرى للاحتجاج ضد حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف وموقفه المناهض للمهاجرين.

وتتوقع الشرطة في مدينة ميونيخ أن يشارك ما يصل إلى 25 ألف شخص، بينما قدر منظمو مسيرة في كولونيا بأن يصل عدد المتظاهرين إلى حوالي 10 آلاف.

ومن المتوقع حدوث المزيد من الاحتجاجات في العديد من المدن الألمانية، بما في ذلك كوتبوس ودريسدن وكيمنتس في شرقي البلاد.

لكن من المرجح أن تشهد العاصمة الألمانية، برلين، أكبر الاحتجاجات، حيث دعا تحالف من منظمات مختلفة السكان إلى الاحتشاد أمام البوندستاج، أو مجلس النواب في البرلمان الألماني، اعتباراً من الساعة الرابعة مساء (1500 بتوقيت جرينتش).

في حين تتوقع الشرطة مشاركة ألف شخص فقط، فقد تجاوزت المظاهرات السابقة التقديرات الأولية بكثير. وتعد برلين مركزاً لمشهد احتجاجي نشط للغاية.

وتشهد ألمانيا احتجاجات مستمرة منذ أكثر من أسبوع بعد نشر تقرير كشف أن أعضاء حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف حضروا اجتماعاً للمتطرفين اليمينيين في نوفمبر الماضي. وخلال الاجتماع الذي عقد في مدينة بوتسدام خارج برلين، ناقش المشاركون خطط إعادة طالبي اللجوء والمهاجرين الذين تم اعتبارهم غير مندمجين بما يكفي في المجتمع الألماني، حتى أولئك الذين يحملون جوازات سفر ألمانية.

وأثار التقرير، الذي نشرته منصة «كوريكتيف» الإعلامية الاستقصائية في 10 يناير الجاري، ضجة في ألمانيا، حيث يتزايد الخوف بين الأحزاب السياسية الرئيسية بشأن زيادة الدعم الشعبي لحزب البديل من أجل ألمانيا. وفي اجتماع بوتسدام، ناقش المتطرفون اليمينيون مواضيع مثل «إعادة الهجرة»، وهو مصطلح يستخدم بشكل متكرر في الدوائر اليمينية المتطرفة كناية عن طرد المهاجرين والأقليات.