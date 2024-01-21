ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت قنصلية أفغانستان في كراتشي بباكستان، الإفراج عن 58 مواطنا أفغانيا من السجون الباكستانية؛ استمرارا لتوجه تحرير المواطنين الأفغان من الاعتقال الباكستاني.

وقال القنصل الأفغاني في كراتشي عبد الجبار تخاري - بحسب وكالة أنباء /خامه برس/ الأفغانية، اليوم الأحد - إن من بين السجناء المفرج عنهم مؤخرا 11 طفلا، موضحا أنه خلال العام الماضي، تم إطلاق سراح 3200 أفغاني من السجون في إقليم السند وجرى إعادتهم إلى أفغانستان.

وأشارت السلطات الباكستانية، مرارا، إلى أن عدم وجود وثائق قانونية للمهاجرين الأفغان هو السبب الرئيس لاحتجازهم في باكستان.