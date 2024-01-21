صلاح محسن يوكل المحامي أشرف عبدالعزيز للدفاع عنه بعد أزمته الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

استعان صلاح محسن لاعب النادي الأهلي، بالمحامي أشرف عبد العزيز، للدفاع عنه في أزمته مع زوجته بعد تسريب محادثات له.

ووفق مصادر قانونية، استعان صلاح محسن بالمحامي أشرف عبدالعزيز، لدراسة أزمته الحالية، والدفاع عنه قضائيًا إذا لزم الأمر.

وكان صلاح محسن نشر عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام" صورة تجمعه رفقة أشرف عبد العزيز المحامي.

ورد مهاجم النادي الأهلي على الاتهامات والأزمة المثارة منذ ساعات، وكتب "صلاح محسن" عبر خاصية القصص المصورة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "في البداية بعتذر لكل الناس عن الحاجات اللي انتشرت دي وأنا مش هعلق غير بحسبي الله ونعم الوكيل، الخلافات الزوجية عمر مكانها ما كان السوشيال ميديا والخلافات دي كانت من فترة وحساباتي كانت معاها وللأسف محادثات اتفبركت لتشويه صورتي وبغرض الانتقام والقضاء على مستقبلي في كرة القدم".