أشار السفير المصري في لبنان علاء موسى، الى أنه "لو لم يكن هناك طحين صادر من لبنان لما كانت اللجنة الخماسية مدعوة للتدخل ورغم وجودها للمساعدة لا يمكن للخماسية فرض أي قرار على لبنان".
ولفت موسى، في حديث لـ"الجديد"، الى أن "معايير الرئيس المقبل لم تأتِ من الخماسية بل من لبنان وعلينا التحرك سوياً مع الأطراف اللبنانية"، كاشفاً أنه "حتى الآن لم يُحدد موعد أو مكان للاجتماع الخماسي لكننا نسعى لتحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن".
وأضاف "اللجنة الخماسية لا تؤيد فكرة الخيار الثالث كبديل وحيد بل تحث اللبنانيين على إعادة النظر في الأسماء المطروحة أو تقديم أسماء جديدة كما تؤكد على عدم وجود فيتو على اي اسم".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير المصري: معايير الرئيس المقبل لم تأتِ من اللجنة الخماسية وعلينا التحرك سوياً مع الجهات اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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